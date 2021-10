Oroscopo del Sud | successo personale in vista per Gemelli | Capricorno e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ariete: Buon momento, con Venere alleata in Sagittario, per un incontro speciale con una persona che saprà superare la tua sfiducia e selettività. Non mostrare rabbia per la superficialità e la noncuranza di un collaboratore. Toro: La tua curiosità è stimolata da Urano nel segno. Vuoi fare nuove amicizie, fuori dalla solita cerchia e sarai molto arricchito. Al lavoro potrai dire un secco no a chi vorrebbe affidarti compiti che non ti appartengono.: Imparerai ad essere paziente, anche con un amico che esagera con le richieste. Sarete tutti stupiti di non perdere le staffe, come a volte vi capita. Prima di prendere decisioni professionali, maturare le idee. Un belin. Cancro: Con la Luna in transito nelopposto, tensioni dovute a piccole distrazioni. Rischi di ...