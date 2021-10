Da Trieste a Genova | scoppia la protesta dei portuali contro il Green pass | “Pronti a bloccare tutto”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si preannuncia l’ottobre caldo dei porti italiani. Sulla scia deidi, che ieri sono riusciti a strappare al governo il via libera ai tamponi gratuiti (seppure in via temporanea, come si è affrettato a spiegare il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri), anchee Gioia Tauro oggi alzano la voce, annunciando scioperi ad oltranza e minacciando il blocco totale di due dei principali scali nazionali se non sarà annullato il. Un muromuro che si alza ogni ora di più e che è destinato ad acuirsi nei prossimi giorni, in vista della fatidica data del 15 ottobre, quando scatterà la tagliola su tutti i lavoratori italiani sprovvisti del certificato verde. Sul tavolo della trattativa non ci sono solo i tamponi gratuiti ma la stessa natura del ...