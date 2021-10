Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2021 su Rai 3 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa sera – 13 ottobre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la felicità”: è un passo dell’intervista esclusiva di “Chi l’ha visto?” a Winston Reyes Manuel, l’uomo appena uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per l’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre. Nella puntata in onda oggi su Rai 3 parla anche il padre che aveva rapito il proprio figlio a Padova con un commando di quattro uomini, strappandolo con violenza dalle braccia della madre. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa sera – 13– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la felicità”: è un passo dell’intervista esclusiva di “Chi?” a Winston Reyes Manuel, l’uomo appena uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per l’omicidiocontessa Alberica FiloTorre. Nellain onda oggi su Rai 3 parla anche il padre che aveva rapito il proprio figlio a Padova con un commando di quattro uomini, strappandolo con violenza dalle bracciamadre. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in ...

Advertising

myrtamerlino : Questo Paese ha fatto enormi sforzi per arrivare ad oltre l’80% di #vaccinati. In fila, silenziosamente, senza urla… - DSantanche : La Lamogerse dice che l’uomo, soggetto a Daspo, che ha guidato la spedizione alla Cgil poteva essere fermato. Ha sc… - marcodimaio : Si migliori tutto il possibile, si agevolino controlli e procedure: ma non si può equiparare l’80% della popolazion… - alirighini : @callmefeffe ma chi l’ha mandato in sfida cioè perché era in sfida si sa? - MICS30s : voglio vedere chi lo ha messo in sfida, voglio vedere l* sfidante, voglio vedere chi giudica la sfida ADESSO -