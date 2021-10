Cambiamenti climatici | se anche Greta dimentica di guardare i rifiuti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Nel contrasto ainon è più tempo di ambiguità, bisogna agire subito. Dobbiamo garantire il massimo sforzo per ridurre le emissioni nocive”, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (07/ottobre) alla terza edizione della conferenza ministeriale Italia–Africa. A pochi giorni dalla visita diThunberg in Italia, la baby-attivista ambientalista svedese, e dopo pochi giorni dal faccia a faccia con il presidente Mario Draghi e poi con Beppe Sala, confermato sindaco di Milano, chiediamoci: cosa c’è dietro questi appelli autorevoli? Dietro questi incontri e riconoscimenti dalla politica? Dietro le mobilitazioni dei giovani guidati daThumberg e adessoda Vanessa Nakate, l’attivista ugandese simbolo dell’Africa ambientalista che chiede “giustizia climatica ...

Obiettivi Cop26 leggi anche Pre - Cop26, Papa: "Su clima leggi urgenti, lo dobbiamo ai giovani" 'Credo che dalla Cop26 (La Conferenza delle Nazioni Unite suidel 2021, ndr) ...Al centro del 95esimo Congresso della Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse ci saranno non solo le tante novità nel trattamento delle ...Eugenia di York: «Gli oceani sono la soluzione migliore» Evidenziando il lavoro di protezione ambientale effettuato nell’isola di Ascensione, un territorio britannico nell’A ...L’andamento di un Paese si potrebbe misurare in una maniera alternativa e con criteri ben diversi da quelli utilizzati oggi per calcolare il PIL. Parliamo dell’ISEW, indice di benessere economico sost ...