Basket, Eurolega 2021/2022: risultati e classifica regular season aggiornata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I risultati giornata per giornata con la classifica aggiornata della regular season dell’Eurolega 2021/2022 di Basket. Torna la pallacanestro europea, con le 34 partite della prima fase che andranno in scena da giovedì 30 settembre a venerdì 8 aprile. Una stagione che vede anche il ritorno del pubblico sugli spalti, ad aumentare il pathos di una competizione che come sempre offrirà grande spettacolo. Chi avrà la meglio? Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE classifica regular season AX Armani Exchange Milano 6 (3V 0P) LDLC ASVEL Villeurbanne 6 (3V 0P) Barcellona 4 (2V 0P) Olympiacos ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Igiornata per giornata con ladelladell’di. Torna la pallacanestro europea, con le 34 partite della prima fase che andranno in scena da giovedì 30 settembre a venerdì 8 aprile. Una stagione che vede anche il ritorno del pubblico sugli spalti, ad aumentare il pathos di una competizione che come sempre offrirà grande spettacolo. Chi avrà la meglio?: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONEAX Armani Exchange Milano 6 (3V 0P) LDLC ASVEL Villeurbanne 6 (3V 0P) Barcellona 4 (2V 0P) Olympiacos ...

Advertising

LucaNardo97 : RT @Eurosport_IT: Da 'Pippo, Pippo' a 'Dino, Dino' è questione di attimi ???????? #EurosportBASKET | #Euroleague | #OlimpiaMilano https://t.c… - LolloNicolao : Sul @ViviMilano del @Corriere di questa settimana vi presentiamo tre eventi sportivi da non perdere in città, tra… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: In #Eurolega grande partenza di Milano! Tre su tre, anche il Maccabi si arrende - fillippolabua : RT @SkySport: ?? Eurolega, 3^ giornata ?? OLIMPIA MILANO ?? MACCABI TEL AVIV ?? Dalle 20:00 il pre partita su Sky Sport Uno ? ?? @dalilasetti #S… - Mirko79045720 : RT @Eurosport_IT: Da 'Pippo, Pippo' a 'Dino, Dino' è questione di attimi ???????? #EurosportBASKET | #Euroleague | #OlimpiaMilano https://t.c… -