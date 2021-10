Zemmour al voto contro Macron | ordine e sicurezza per superare l' islam delle banlieue

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ericè il giornalista e intellettuale pubblico di stampo conservatore più noto di Francia. Le sue idee hanno suscitato reazioni accanite, polemiche feroci ed entusiasmi potenti negli ultimi anni. Soltanto in Francia, il Paese in cui la funzione dell'intellettuale nella vita pubblica è la più forte al mondo, poteva nascere in modo quasi spontaneo e dal basso una ipotesi di candidatura alla presidenza della Repubblica per un personaggio così fuori dal coro e dalla stessa politica. Parliamo di un uomo conosciuto e letto da milioni di persone, con libri tradotti in molteplici lingue e costante presenza televisiva. Oggi, che non ha ancora ufficialmente annunciato una candidatura, nei sondaggi viene dato al 15-18%. Un consenso che, se fosse confermato da una candidatura ufficiale, distruggerebbe la prospettiva politica del Front National e ...