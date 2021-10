Pessina e il suo diario | “Farò di tutto per tornare il prima possibile”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Caro, rieccoci qua. Sembra ieri che tornavamo vittoriosi da Londra dopo le notti magiche dell’Europeo ed eccoci qui a lavorare per guadagnarci la qualificazione ai Mondiali del 2022 e a disputare la fase finale della Nations League”. Ildi Matteotorna sui social. Il centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale italiana, alle prese con un infortunio, ha pubblicato, come era solito fare al termine di ogni sfida di Euro 2020, il suo personale commento sul trionfo in Nations League nella finale terzo-quarto posto degli Azzurri. “In questi giorni, a causa dell’infortunio che mi terrà lontano dal campo spero il meno, ho potuto fare un salto nel passato – scrive il 24enne – . Un salto a quando ero un piccolo tifoso della Nazionale e la guardavo con passione dagli spalti o dalla tv tifando ...

Grazie a Matteo Pessina e al suo diario di bordo

MIRANCHUK – In campionato ha avuto le sue chance. Anche importanti. Gasp l'ha messo titolare due volte (Fiorentina in casa e Salernitana in trasferta), ma in entrambi i casi ha bucato ed è stato sosti ...Matteo Pessina torna ad affidare ai suoi social un commento sul momento personale che sta vivendo dopo l'infortunio accusato di recente. Nel corso di Euro 2020, il centrocampista dell' Atalanta e dell ...