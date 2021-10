Pensioni Anticipate 2022: ecco la proposta di Cottarelli per le donne che fa discutere (Di lunedì 11 ottobre 2021) In questi ultimi giorni ha fatto molto discutere la proposta e la provocazione per le Pensioni Anticipate 2022 da parte di Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio Sui conti pubblici. Vediamo in cosa consiste la proposta che prevede di mandare in pensione in anticipo chi fa figli, anche per arginare il calo della natalità in Italia. Ultime notizie oggi su Pensioni Anticipate 2022: la proposta di Cottarelli post quota 100 All’Aria che tira su La 7 l’Economista Carlo Cottarelli spiega: “L’idea è che fra 40 anni, non facendo figli, ci saranno soltanto persone anziane. La logica è che, se sono stati messi al mondo dei bambini, si è contribuito ad ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) In questi ultimi giorni ha fatto moltolae la provocazione per leda parte di Carlo, economista e direttore dell’Osservatorio Sui conti pubblici. Vediamo in cosa consiste lache prevede di mandare in pensione in anticipo chi fa figli, anche per arginare il calo della natalità in Italia. Ultime notizie oggi su: ladipost quota 100 All’Aria che tira su La 7 l’Economista Carlospiega: “L’idea è che fra 40 anni, non facendo figli, ci saranno soltanto persone anziane. La logica è che, se sono stati messi al mondo dei bambini, si è contribuito ad ...

