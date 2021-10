Meteo, le previsioni in Campania di lunedì 11 ottobre 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, lunedì 11 ottobre 2021. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2120m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,11. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2120m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la ...

