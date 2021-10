Lega: con Salvini per Michetti e Signorini restituiamo volto che merita a Roma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Abbiamo scelto di accompagnare Matteo Salvini e il candidato alla presidenza del XV Municipio, Andrea Signorini, in alcuni dei luoghi simbolo delle politiche lassiste e inadeguate di Pd e M5S. Abbiamo iniziato dal Mercato di Ponte Milvio e dai suoi operatori economici, una risorsa importante per tutto il quartiere, eppure abbandonato a se stesso e alle sue criticità; per poi visitare altri luoghi simbolo di degrado e mancati interventi come le stazioni di Vigna Clara, mai aperta in oltre 30 anni, e in quella di Tor di Quinto, teatro del drammatico omicidio di Giovanna Reggiani.” “Dobbiamo accendere i riflettori su quanto non fatto dal Pd in anni: chi si spaccia per la soluzione di tutti i problemi è la causa di essi. Oggi rischia di tornare al governo di Roma. Non possiamo permetterlo. Con Enrico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021)– “Abbiamo scelto di accompagnare Matteoe il candidato alla presidenza del XV Municipio, Andrea, in alcuni dei luoghi simbolo delle politiche lassiste e inadeguate di Pd e M5S. Abbiamo iniziato dal Mercato di Ponte Milvio e dai suoi operatori economici, una risorsa importante per tutto il quartiere, eppure abbandonato a se stesso e alle sue criticità; per poi visitare altri luoghi simbolo di degrado e mancati interventi come le stazioni di Vigna Clara, mai aperta in oltre 30 anni, e in quella di Tor di Quinto, teatro del drammatico omicidio di Giovanna Reggiani.” “Dobbiamo accendere i riflettori su quanto non fatto dal Pd in anni: chi si spaccia per la soluzione di tutti i problemi è la causa di essi. Oggi rischia di tornare al governo di. Non possiamo permetterlo. Con Enrico ...

