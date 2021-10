Il solito Salvini: rifiuta l’invito di Pd e 5 Stelle e non sarà alla manifestazione antifascista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteo Salvini non ci sarà alla manifestazione contro i fenomeni fascisti, Letta lo ha invitato ma lui ha (non) gentilmente rispedito al mittente le partecipazioni. Il leader del Carroccio, ad una iniziativa a Ostia, replica a Enrico Letta che aveva auspicato la presenza di tutti in piazza per manifestare contro i fenomeni fascisti. “Condanno ogni genere di violenza, se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse”. Il leader della Lega ricorda che la violenza non è ascrivibile solo alla destra, perché se “a Roma sono stati fermati violenti di destra, a Milano sono stati fermati violenti di sinistra. E allora dico a Letta: mettere fuorilegge tutte le realtà violente, e in piazza ci andiamo tutti insieme”. Una tesi che non si capisce se è stata studiata a tavolino o è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteonon cicontro i fenomeni fascisti, Letta lo ha invitato ma lui ha (non) gentilmente rispedito al mittente le partecipazioni. Il leader del Carroccio, ad una iniziativa a Ostia, replica a Enrico Letta che aveva auspicato la presenza di tutti in piazza per manifestare contro i fenomeni fascisti. “Condanno ogni genere di violenza, se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse”. Il leader della Lega ricorda che la violenza non è ascrivibile solodestra, perché se “a Roma sono stati fermati violenti di destra, a Milano sono stati fermati violenti di sinistra. E allora dico a Letta: mettere fuorilegge tutte le realtà violente, e in piazza ci andiamo tutti insieme”. Una tesi che non si capisce se è stata studiata a tavolino o è ...

