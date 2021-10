Golf | Sungjae Im è inarrestabile | suo lo Shriners Children’s Open 2021 davanti a Wolff Francesco Molinari 67°

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nessuno riesce a fermareIm in un’autentica giornata di grazia. Il sudcoreano, dopo essersi fermato per tre settimane (fatto insolito per lui, instancabile com’è), ribalta qualsiasi gerarchia del moving day e vince locon lo score di -24 (63 65 70 62, 260 colpi), balzando così al 21° posto della classifica mondiale. Per il ventitreenne è il secondo successo sul PGA Tour; poco prima del lockdown aveva vinto l’Honda Classic. Un quarto giro, il suo, caratterizzato da nove birdie (di cui cinque consecutivi dalla buca 9 alla 13) e dalla sostanziale impossibilità di sbagliare. A proposito di linea giovane, dopo un periodo incostante torna a ululare, è il caso di dirlo, Matthew: secondo posto per l’americano, che con il -3 dell’ultima giornata ...