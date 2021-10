F1: delusione Leclerc, il monegasco meritava almeno il podio (Di lunedì 11 ottobre 2021) F1: Charles Leclerc meritava di più. Il monegasco puntava al podio che si era costruito nell’arco delle prove libere. La grande gara del giovane ferrarista non gli ha regalato, però, uno dei primi tre posti pur avendo tenuto il passo di Bottas e Verstappen per tutto il tempo. F1: queste le parole di Leclerc Il 23enne monegasco non ha nascosto la propria delusione circa il piazzamento finale della monoposto Ferrari: “Ci abbiamo provato fino alla fine. Dopo 6-7 giri, quando andavi oltre al graining, andavi forte. Ci siamo fermati perchè perdavamo troppo, poi ho faticato con il graining. Una bella macchina da guidare ed è stato un fine settimana positivo, anche se sono un po’ deluso dal finale”. Il colpaccio tentato dalla Ferrari Leclerc ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) F1: Charlesdi più. Ilpuntava alche si era costruito nell’arco delle prove libere. La grande gara del giovane ferrarista non gli ha regalato, però, uno dei primi tre posti pur avendo tenuto il passo di Bottas e Verstappen per tutto il tempo. F1: queste le parole diIl 23ennenon ha nascosto la propriacirca il piazzamento finale della monoposto Ferrari: “Ci abbiamo provato fino alla fine. Dopo 6-7 giri, quando andavi oltre al graining, andavi forte. Ci siamo fermati perchè perdavamo troppo, poi ho faticato con il graining. Una bella macchina da guidare ed è stato un fine settimana positivo, anche se sono un po’ deluso dal finale”. Il colpaccio tentato dalla Ferrari...

