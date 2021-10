Zuppa di Porro del 10 ottobre 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Zuppa di Porro. Scontri a Roma, questa volta per davvero: che favolosa occasione per farsi dare dei fascisti. E poi la Cina che vuole Taipei e l’Austria che non vuole Kurtz. Morte delle partita iva e superbonus che non funziona per Fubini. Il gran casino del green pass per i lavoratori e i finti scandali Morisi e Fidanza per Belpi #rassegnastampa10ott L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 ottobre 2021)di. Scontri a Roma, questa volta per davvero: che favolosa occasione per farsi dare dei fascisti. E poi la Cina che vuole Taipei e l’Austria che non vuole Kurtz. Morte delle partita iva e superbonus che non funziona per Fubini. Il gran casino del green pass per i lavoratori e i finti scandali Morisi e Fidanza per Belpi #rassegnastampa10ott L'articolo proviene da Nicola

