Venezia | Zanetti | «Lotteremo per la salvezza | Busio può arrivare lontano E Romero…»

(Di domenica 10 ottobre 2021) Paolo, tecnico del, ha rilasciato un’intervista in cui ha trattato diversi temi di attualità del suo club Intervistato dal Corriere del Veneto, Paoloha fatto il punto sul: SQUADRA – «Io sono orgoglioso dei ragazzi. Tutti dicevano che saremmo arrivati ultimi ma se il campionato finisse oggi saremmo salvi. Un discorso che lascia il tempo che trova, lo faccio perché so che ce la giocheremo fino in fondo. Magari arriveremo ultimi, magari ci salveremo, le potenzialità di questa squadra devo scoprirle anch’io lungo il percorso. Di sicuro». SORPRESE – «Direi. Era arrivato regista, io lo vedo mezzala. Può, ha 19 anni e ha una personalità incredibile. Anche Okereke si è adattato ...

L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha ammesso che si sta cercando un portiere, ma più di tanto non si sbilancia. Zanetti: "Romero? Qualcosa faremo, vediamo" Inoltre, al Corroiere del Veneto, spi ...