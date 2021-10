Regina Elisabetta contro tutti per Andrea | ma Anna e Carlo non ci stanno

(Di domenica 10 ottobre 2021) Non siamo abituati a vedere lain prima linea negli scandali reali. Da sempre in disparte, come un’entità molto leggiadra, non ha mai dimenticato il peso che le sue azioni possono avere sull’opinione pubblica. Ed è per questo motivo che la sua presa di posizione nella battaglia legale del figlio, il Principe, ha iniziato a generare contrasti, non solo nel popolo, ma anche all’interno della Famiglia Reale, conpiù inalberati che mai. Laha pagato le spese legali del Principe“Lasta finanziando privatamente la battaglia legale del Principe, denunciato per abusi sessuali. Sua Maestà sta danneggiando la sua immagine”. ...

Il principe Andrea è oramai la ' pecora nera ' della Famiglia Reale. Secondo gli esperti, infatti, il terzogenito dellanon tornerà più alla vita pubblica dopo che i fratelli Carlo, Edoardo e Anna gli hanno chiuso la porta ed il principe William lo ha bollato come ' minaccia per la famiglia reale '. E ...Per confermarle la stima, il principe William le consegna, il 3 gennaio 2019, il Royal Victorian Order , un privilegio concesso dallasolo a coloro che, nel percorso di vita o ...Il principe Andrea avrebbe tutta la Famiglia Reale contro: il principe William sarebbe determinato ad allontanarlo per sempre.Il principe Carlo avrebbe intenzione, quando sarà re, di far pagare l'affitto delle dimore storiche ai reali Windsor che non lavorano per 'The Firm' ...