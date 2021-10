Masters 1000 Indian Wells 2021, Sinner: “Felice per la prestazione, non penso alle Atp Finals” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria contro John Millman al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells: “Oggi mi son mosso bene, ero bilanciato bene nel campo. Mi son sentito bene. Prima di questo match ho avuto 5 giorni, perciò c’era abbastanza tempo per provare a giocare al meglio. Nel primo set ho servito bene. Sono riuscito a portare in campo ciò che stiamo facendo in allenamento. Calo al servizio? A meno che non stiamo parlando di Opelka o Isner è normale che accada. In un game non ho messo nessuna prima ma avevo il sole in faccia. Altre volte c’era il vento, ma è così per entrambi. Sono contento per la prestazione“. Sulle Atp Finals, l’altoatesino ha dichiarato: “Non ci penso al momento. Ci sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Jannikha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria contro John Millman al debutto neldi: “Oggi mi son mosso bene, ero bilanciato bene nel campo. Mi son sentito bene. Prima di questo match ho avuto 5 giorni, perciò c’era abbastanza tempo per provare a giocare al meglio. Nel primo set ho servito bene. Sono riuscito a portare in campo ciò che stiamo facendo innamento. Calo al servizio? A meno che non stiamo parlando di Opelka o Isner è normale che accada. In un game non ho messo nessuna prima ma avevo il sole in faccia. Altre volte c’era il vento, ma è così per entrambi. Sono contento per la“. Sulle Atp, l’altoatesino ha dichiarato: “Non cial momento. Ci sono ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, SINNER ACCEDE AL 3° TURNO Battuto l'australiano Millman in 2 set (6-2,… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, FOGNINI AL TERZO TURNO Battuto il tedesco Struff 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)… - sportface2016 : Masters 1000 #IndianWells 2021, #Sinner: “Felice per la prestazione, non penso alle #AtpFinals” - zazoomblog : LIVE – Fognini-Struff 6-4 4-6 6-3 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Struff #Masters… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Struff 6-4 4-6 4-3 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Struff #Masters… -