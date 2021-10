F1, GP Turchia 2021. Wolff: “Cosa deciderà il Mondiale? L’affidabilità” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Abbiamo una macchina molto veloce, oggi Bottas è stato il migliore e sono soddisfatto della performance. Cosa deciderà il Mondiale? L’affidabilità è molto importante perché se non finisci la gara e l’altro vince sono 25 punti di differenza. Dobbiamo fare meglio possibile in ogni weekend, è questa la formula per vincere. Oggi siamo sei punti dietro Verstappen e può essere che chi vinca ad Abu Dhabi vincerà il campionato. Mi piace questa lotta con Red Bull”. Sono queste le parole di Toto Wolff, team principal della Mercedes, ai microfoni di Sky Sport. Poi sulla strategia adottata per Lewis Hamilton: “Avevamo due possibilità: fare una strategia conservativa cambiando le gomme come tutti gli altri giocandosela con Leclerc e Perez o di rimanere fuori. Abbiamo visto che perdevamo tempo e abbiamo deciso ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) “Abbiamo una macchina molto veloce, oggi Bottas è stato il migliore e sono soddisfatto della performance.ilè molto importante perché se non finisci la gara e l’altro vince sono 25 punti di differenza. Dobbiamo fare meglio possibile in ogni weekend, è questa la formula per vincere. Oggi siamo sei punti dietro Verstappen e può essere che chi vinca ad Abu Dhabi vincerà il campionato. Mi piace questa lotta con Red Bull”. Sono queste le parole di Toto, team principal della Mercedes, ai microfoni di Sky Sport. Poi sulla strategia adottata per Lewis Hamilton: “Avevamo due possibilità: fare una strategia conservativa cambiando le gomme come tutti gli altri giocandosela con Leclerc e Perez o di rimanere fuori. Abbiamo visto che perdevamo tempo e abbiamo deciso ...

