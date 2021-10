Sì al reinserimento in graduatoria in caso di mancato inserimento per dimenticanza, ma non può agire il sindacato (Di sabato 9 ottobre 2021) Un sindacato agiva unitamente ai singoli ricorrenti per impugnare il decreto ministeriale n. 235/2014 del M.I.U.R. nella parte in cui non consentiva a docenti già in precedenza inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e successivamente depennati in conseguenza della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, di essere reinseriti nelle stesse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Unagiva unitamente ai singoli ricorrenti per impugnare il decreto ministeriale n. 235/2014 del M.I.U.R. nella parte in cui non consentiva a docenti già in precedenza inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e successivamente depennati in conseguenza della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, di essere reinseriti nelle stesse. L'articolo .

