Aziende irregolari e operai in nero, Agro e Piana del Sele maglia nera. Su 180 ditte, 70 risultano non a norma e su 1045 posizioni lavorative 265 sono emerse 265 posizioni negative (Di sabato 9 ottobre 2021) Pina Ferro Agro nocerino (e Piana del Sele) maglia nera per le Aziende che operano irregolarmente sul territorio. E’ quanto emerge da una ispezione tesa a controllare anche le posizioni dei lavoratori. Operazioni nell’Agro Nocerino Sarnese (Sarno, Scafati, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio) e nella Piana del Sele e Picentini (Pontecagnano, Battipaglia, Montecorvino, Bellizzi, Eboli, Capaccio-Paestum, Agropoli), in considerazione della vocazione agricola dei territori utilizzati per la produzione prevalente di frutta e ortaggi. Diverse attività sono state indirizzate anche verso l’allevamento degli animali, in particolare bufale. I controlli hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 ottobre 2021) Pina Ferronocerino (edelper leche operano irregolarmente sul territorio. E’ quanto emerge da una ispezione tesa a controllare anche ledei lavoratori. Operazioni nell’Nocerino Sarnese (Sarno, Scafati, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio) e nelladele Picentini (Pontecagnano, Battipaglia, Montecorvino, Bellizzi, Eboli, Capaccio-Paestum,poli), in considerazione della vocazione agricola dei territori utilizzati per la produzione prevalente di frutta e ortaggi. Diverse attivitàstate indirizzate anche verso l’allevamento degli animali, in particolare bufale. I controlli hanno ...

Advertising

DobromirVasile : RT @INL_gov: L’Ispettorato del Lavoro di Salerno per il Progetto #SuPrEme verifica 180 aziende della provincia. Irregolari il 42%. Di 1.015… - DaVelSign : RT @INL_gov: L’Ispettorato del Lavoro di Salerno per il Progetto #SuPrEme verifica 180 aziende della provincia. Irregolari il 42%. Di 1.015… - PovereParole : RT @INL_gov: L’Ispettorato del Lavoro di Salerno per il Progetto #SuPrEme verifica 180 aziende della provincia. Irregolari il 42%. Di 1.015… - carminesantoro : RT @INL_gov: L’Ispettorato del Lavoro di Salerno per il Progetto #SuPrEme verifica 180 aziende della provincia. Irregolari il 42%. Di 1.015… - nicolaPalumbo00 : RT @INL_gov: L’Ispettorato del Lavoro di Salerno per il Progetto #SuPrEme verifica 180 aziende della provincia. Irregolari il 42%. Di 1.015… -