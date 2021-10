Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 8 ottobre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano un nuovo calo dell'indice Rt sceso da 0,85 a 0,82. Cala anche l'incidenza dei contagiati passati da 54 a 45 ogni 100 mila abitanti in una settimana. La buona notizia è che anche la Sicilia, dopo diverse settimane, torna in zona Bianca, come tutto il resto del paese. I nuovi parametri Il ministro Speranza ha spiegato che per passare in zona gialla, il riferimento sarà almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e 15% area medica. Per andare in arancione 20% terapia intensiva e 30 % area medica. Per la rossa 30% in terapia intensiva e 40% area medica. zona BIANCA: Molise Sardegna Toscana Marche Friuli Venezia Giulia Umbria Calabria Basilicata Prov. ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano un nuovo calo dell'indice Rt sceso da 0,85 a 0,82. Cala anche l'incidenza dei contagiati passati da 54 a 45 ogni 100 mila abitanti in una settimana. La buona notizia è che anche la Sicilia, dopo diverse settimane, torna inBianca, come tutto il resto del paese. I nuovi parametri Il ministro Speranza ha spiegato che per passare in, il riferimento sarà almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e 15% area medica. Per andare in20% terapia intensiva e 30 % area medica. Per la rossa 30% in terapia intensiva e 40% area medica.BIANCA: Molise Sardegna Toscana Marche Friuli Venezia Giulia Umbria Calabria Basilicata Prov. ...

