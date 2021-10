Non convince tutti l’aggiornamento iOS 15, dati di adozione ad ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) In quanti hanno effettuato l’aggiornamento iOS 15 sul loro iPhone dal suo rilascio definitivo di settembre? Non quanti si sarebbe aspettati la stessa Apple, probabilmente. Ci sono i primi dati in riferimento all’adozione dell’ultima fatica software che sono abbastanza eloquenti, anche se non ufficiali. Un rapporto della società di analisi Mixpanel ha già messo in evidenza come solo l’8,59% degli utenti ha aggiornato i propri dispositivi Apple entro 48 ore dal rilascio ufficiale di iOS 15. Nel 2020, in occasione della distribuzione di iOS 14, il numero di utenti che avevano dato fiducia al nuovo aggiornamento era stato decisamente più elevato, 14,68%. Ancora più significativo è il dato fornito sempre dalla società Mixpanel sull’adozione totale di iOS 15 al giorno 5 ottobre. Alla data riferita, il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) In quanti hanno effettuatoiOS 15 sul loro iPhone dal suo rilascio definitivo di settembre? Non quanti si sarebbe aspettati la stessa Apple, probabilmente. Ci sono i primiin riferimento all’dell’ultima fatica software che sono abbastanza eloquenti, anche se non ufficiali. Un rapporto della società di analisi Mixpanel ha già messo in evidenza come solo l’8,59% degli utenti ha aggiornato i propri dispositivi Apple entro 48 ore dal rilascio ufficiale di iOS 15. Nel 2020, in occasione della distribuzione di iOS 14, il numero di utenti che avevano dato fiducia al nuovo aggiornamento era stato decisamente più elevato, 14,68%. Ancora più significativo è il dato fornito sempre dalla società Mixpanel sull’totale di iOS 15 al giorno 5. Alla data riferita, il ...

evagiovannini : L’intervista da leggere tutti, oggi, è questa. Una carabinera di 26 anni dopo 4 ore convince una donna di 50, ma… - cristinapasque : RT @LaNotiziaTweet: La riforma del #Catasto va fatta. “Ma così com’è non convince”. Parla il senatore #M5S, Emiliano Fenu: “Dalla Lega soli… - DonatoVitaliano : La Riforma del Catasto che non convince! - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: La riforma del #Catasto va fatta. “Ma così com’è non convince”. Parla il senatore #M5S, Emiliano Fenu: “Dalla Lega soli… - SHIN_Fafnhir : RT @LaNotiziaTweet: La riforma del #Catasto va fatta. “Ma così com’è non convince”. Parla il senatore #M5S, Emiliano Fenu: “Dalla Lega soli… -