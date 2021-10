Cillian Murphy star di Oppenheimer | il nuovo film di Christopher Nolan in arrivo nel 2023

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L'attoreè stato scelto come protagonista del, ilprogetto diretto dache ha una data di uscita nel. Saràil protagonista di, ildiretto dache verrà prodotto da Universal. Il progetto arriverà quindi nelle sale il 21 luglio, data scelta mantenendo il periodo abitualmente preferito dal regista per il debutto delle sue opere. Nelavrà la parte dello scienziato J. Robert, conosciuto come "il padre della ...