Al Senato 2/a giornata G20 Parlamenti,confronto su sostenibilità (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al via la seconda giornata del summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 in corso a Palazzo Madama. La sessione di oggi, presieduta dai presidenti delle due camere italiane, Elisabetta Casellati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al via la secondadel summit dei presidenti deidel G20 in corso a Palazzo Madama. La sessione di oggi, presieduta dai presidenti delle due camere italiane, Elisabetta Casellati ...

Borse europee prudenti in attesa dei dati sul lavoro Usa Il Senato ha approvato nella giornata di ieri una proposta di legge volta ad alzare il tetto sul debito americano di $480 miliardi: un ammontare che il dipartimento del Tesoro Usa ritiene sufficiente ...

Usa, disastro default scongiurato: Senato approva aumento tetto debito di $480 miliardi fino a dicembre Per ora il disastro di un default Usa è stato scongiurato. Il Senato ha approvato nella giornata di ieri una proposta di legge volta ad alzare il tetto sul debito ...

