Il delirio di Gramellini | “Rachele Mussolini votata per sua nonna | la Meloni faccia come Tolkien”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “non si è candidata per il suo cognome? Allora per il suo nome, quella della… Se un partito candida una persona che si chiamae questa persona è la nipote di, lo fa solo per attrarre i voti di chi rimpiange…”. Ildi Massimo, questa mattina, sul “Corriere“, Massimo, nella sua rubrica “Il caffè”, con titolo “Donna”, ignora completamente le lunghe interviste rilasciate dalla candidata piùa Roma, nelle quali ricordava i suoi cinque anni di lavoro duro di opposizione alla Raggi, chiedeva di superare i pregiudizi sul cognome e sosteneva di non aver mai fatto il saluto romano., che ...