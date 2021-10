Gualtieri: romani hanno deciso di cambiare, scelgano se andare avanti o indietro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “I romani hanno deciso di cambiare sindaco, e ora devono scegliere di andare avanti o tornare indietro”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervistato da Paolo Liguori a Tgcom24. “Noi vogliamo che Roma vada avanti, cresca, faccia investimenti, crei occupazione. Vogliamo una citta’ verde e digitale. Una citta’ vicina alle persone che recuperi una personalita’ internazionale”, ha concluso. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Idisindaco, e ora devono scegliere dio tornare”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto, intervistato da Paolo Liguori a Tgcom24. “Noi vogliamo che Roma vada, cresca, faccia investimenti, crei occupazione. Vogliamo una citta’ verde e digitale. Una citta’ vicina alle persone che recuperi una personalita’ internazionale”, ha concluso. (Agenzia Dire)

