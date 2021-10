Furbetti del reddito di cittadinanza con Maserati e vincite milionarie | 116 denunce

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente ildiper un importo di 700 mila euro. L'indagine, svolta in collaborazione con l'Inps ...

Advertising

Adnkronos : Mantova, denunciati 234 'furbetti' del reddito di cittadinanza. #Redditocittadinanza - qn_giorno : #Treviso Furbetti del #redditodicittadinanza con Maserati e vincite milionarie: 116 denunce - barinewstv : Denunciati 116 “furbetti” del reddito di cittadinanza. C’è chi ha una Maserati o ha vinto un milione al gioc... - FiliMonte : @Open_gol Finché voi giornalisti non la smettete di chiamarli 'Furbetti' e non iniziate a chiamarli 'Truffatori', q… - UnioneSarda : #Treviso - “Furbetti” del reddito di cittadinanza, 116 denunce -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del

... della variazione delle condizioni che davano diritto all'rdc: in 12 hanno nascosto di aver iniziato a lavorare, mentre altre 5 hanno avuto variazioni nella composizioneproprio nucleo familiare,...Per 45 persone, in gran parte cittadini stranieri, la causa della illegittima fruizionebeneficio è dovuta alla mancanzarequisito della residenza, tenuto conto che la legge prevede che il ...Treviso, 7 ottobre - La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo di 700 mila euro. L'inda ...Operazione della Guardia di Finanza: denunciate 116 persone per aver ottenuto illecitamente il sussidio per 700mila euro. Chi sono i furbetti ...