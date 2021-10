Fenix Entertainment | procede due diligence per acquisizione Laser S Film

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha reso noto che sono in corso trattative in stato avanzato per l’del 60% del capitale diS.e del 60% del capitale sociale diDigital. Le società target operano nel campo della post-produzione cinematografica e televisiva. In merito all’operazione,sottolinea che il 30 giugno 2021 è stato sottoscritto con il Andrea di Nardo un contratto preliminare per l’acquisto delle predette quote, che prevede un corrispettivo minimo pari a 5 milioni di euro, fermo restando che il prezzo sarà determinato a seguito del completamento di un’attività di due ...

