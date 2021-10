Edoardo Bennato suona l' allarme | ' Giovani troppo social e poco ribelli Il mondo rischia una nuova Torre di Babele'

(Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Siamo su un bus che va verso il precipizio, ma nessuno sembra accorgesene. 'Eaa, ma come andiamo forte, Eaa ormai nessuno ci può fermare': così cantavo, in un blues napoletano, 45 anni fa. Siamo ...

quasi non ci crede. Quel concept album dalla copertina indimenticabile, 'La Torre di Babele' (1976), viene ripubblicato da domani in edizione rimasterizzata: ma, soprattutto, impone .../ "La torre di Babele": 25 anni dopo, l'edizione speciale con inediti Dal momento del blocco chiunque tenti di connettersi con un canale ufficiale dell'artista viene avvertito con la ...«Siamo su un bus che va verso il precipizio, ma nessuno sembra accorgesene. “Eaa, ma come andiamo forte, Eaa ormai nessuno ci può fermare”: così cantavo, in un ...Mario Fabbroni«Siamo su un bus che va verso il precipizio, ma nessuno sembra accorgesene. Eaa, ma come andiamo forte, Eaa ormai nessuno ci può fermare: così cantavo, in un blues napoletano, ...