Cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz è indagato per "favoreggiamento della corruzione". Lo riferisce il quotidiano Die Presse, spiegando che risulterebbero indagati anche alcuni stretti collaboratori del capo del governo di Vienna. L'inchiesta che coinvolge Kurz riguarderebbe alcuni sondaggi pubblicati dal quotidiano "Oesterreich" e della televisione privata "oe24", entrambi di proprietà della famiglia Fellner. Questi sondaggi sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze e sarebbero risultati "utili a Kurz e OEVP", il partito del Cancelliere, "dal 2016", quando l'attuale capo del governo avrebbe voluto salire al vertice del partito allora guidato da Reinhold Mitterlehner. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 ottobre 2021) IlSebastian Kurz èper "". Lo riferisce il quotidiano Die Presse, spiegando che risulterebbero indagati anche alcuni stretti collaboratori del capo del governo di Vienna. L'inchiesta che coinvolge Kurz riguarderebbe alcuni sondaggi pubblicati dal quotidiano "Oesterreich" etelevisione privata "oe24", entrambi di proprietàfamiglia Fellner. Questi sondaggi sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze e sarebbero risultati "utili a Kurz e OEVP", il partito del, "dal 2016", quando l'attuale capo del governo avrebbe voluto salire al vertice del partito allora guidato da Reinhold Mitterlehner.

