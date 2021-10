Squid Game: tutti parlano della nuova serie Netflix coreana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Life&People.it Non c’è nessun dubbio riguardo al fatto che la serie Netflix Squid Game sia il fenomeno dell’anno. Il 2021 verrà ricordato da tutti gli appassionati della piattaforma di streaming per uno show dai tratti distopici che in brevissimo tempo è riuscito a battere qualunque record. In neanche un mese dalla sua uscita (il 17 settembre scorso) il serial prodotto in Corea del Sud ha registrato risultati comparabili, se non addirittura superiori, a quelli del suo competitor Bridgerton. Ma com’è stato possibile che il fascino del Duca di Hastings sia stato surclassato con così tanta facilità? Il motivo che ha stimolato il successo della serie Netflix “Squid Game” sta nei suoi mille significati ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Life&People.it Non c’è nessun dubbio riguardo al fatto che lasia il fenomeno dell’anno. Il 2021 verrà ricordato dagli appassionatipiattaforma di streaming per uno show dai tratti distopici che in brevissimo tempo è riuscito a battere qualunque record. In neanche un mese dalla sua uscita (il 17 settembre scorso) il serial prodotto in Corea del Sud ha registrato risultati comparabili, se non addirittura superiori, a quelli del suo competitor Bridgerton. Ma com’è stato possibile che il fascino del Duca di Hastings sia stato surclassato con così tanta facilità? Il motivo che ha stimolato il successo” sta nei suoi mille significati ...

