Settimana dell’allattamento, bisogna preservare la lattazione anche dopo interventi di chirurgia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questa Settimana in Italia e in tanti altri paesi del mondo si celebra la “Settimana dell’allattamento” il cui tema è ‘Proteggere l’Allattamento: una Responsabilità da Condividere’. L’iniziativa è promossa dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), dall’Unicef e dalla World Health Organization (WHO) per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valore dell’allattamento al seno nei primi sei mesi di vita. Il latte materno è l’alimento naturale per eccellenza, l’unico che nutre il bambino nei primi mesi di vita in modo completo proteggendolo da infezioni, che al contrario possono essere più frequenti nei bambini allattati con formulazioni artificiali. Il colostro, il liquido secreto negli ultimi giorni prima del parto e, successivamente, il latte trasmettono al bambino tre tipologie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questain Italia e in tanti altri paesi del mondo si celebra la “” il cui tema è ‘Proteggere l’Allattamento: una Responsabilità da Condividere’. L’iniziativa è promossa dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), dall’Unicef e dalla World Health Organization (WHO) per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valoreal seno nei primi sei mesi di vita. Il latte materno è l’alimento naturale per eccellenza, l’unico che nutre il bambino nei primi mesi di vita in modo completo proteggendolo da infezioni, che al contrario possono essere più frequenti nei bambini allattati con formulazioni artificiali. Il colostro, il liquido secreto negli ultimi giorni prima del parto e, successivamente, il latte trasmettono al bambino tre tipologie di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il latte materno è una garanzia per la salute del bebè, con effetti protettivi a lungo termine, e aiuta la costru… - PaolDelli : RT @MuseiRealiTo: #MRTopen ?? 08/10/2021 h 17 in Galleria Sabauda, per la Settimana mondiale dell'allattamento materno #sam2021, La Madonna… - bebeblogit : Settimana dell’allattamento materno 2021: un mondo di benefici da proteggere - opivarese : RT @OpiTorino: ?? Settimana mondiale per l’allattamento materno Le iniziative dell'@ASLCittaTorino ?? - Gislebert : RT @MuseiRealiTo: #MRTopen ?? 08/10/2021 h 17 in Galleria Sabauda, per la Settimana mondiale dell'allattamento materno #sam2021, La Madonna… -