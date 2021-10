Manchester United, in vendita l’8% delle azioni del club (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La famiglia Glazers, nelle persone di Kevin ed Edward, proprietaria del Manchester United, ha messo in vendita 9,5 milioni di azioni del club per il valore di 137,12 milioni di sterline, pari all‘8% del totale delle azioni congiunte. La società ha annunciato che il titolo è disponibile presso la borsa di New York, e i proventi non verranno reinvestiti nel club. Una decisione che è anche figlia del fallimento del progetto della Superlega. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La famiglia Glazers, nelle persone di Kevin ed Edward, proprietaria del, ha messo in9,5 milioni didelper il valore di 137,12 milioni di sterline, pari all‘8% del totalecongiunte. La società ha annunciato che il titolo è disponibile presso la borsa di New York, e i proventi non verranno reinvestiti nel. Una decisione che è anche figlia del fallimento del progetto della Superlega. SportFace.

