Fiorentina e Vlahovic, la rabbia dei tifosi: 'Punitelo così' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Ho provato personalmente a trovare una soluzione con Vlahovic per poter rendere felice lui e il club ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non sono stati premiati".

capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - PBPcalcio : Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti a… - R_Pini_17 : RT @armagio: Il prezzo di #Vlahovic? Lo faranno gol, assist e eventuali alternative. In Europa dopo 2 mesi di campionato ci sono 4 centrava… - infoitsport : Fiorentina, via Vlahovic: il sostituto a sorpresa per gennaio! -