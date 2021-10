E fu quel bacio, fu la passione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Olga Chieffi Sarà Doretta il personaggio che farà da nume tutelare al secondo appuntamento con la rassegna che proporrà in questo ottobre, nell’incantevole cornice della Chiesa di Santa Maria de’ Lama, alle ore 20, le più belle voci della scuola di canto del nostro conservatorio. La serata vedrà entrare subito in scena la reginetta del caffè Momus, Musetta, interpretata da Azzurra Terranno, tutta spigoli, vivacità e sex appeal, con il suo equivoco valzer. A Giulia Moscato è stata affidata l’aria la cui fama ha superato di gran lunga quella dell’intera opera che è la Rondine di Giacomo Puccini, da cui è tratto il tema di questo récital “”. L’unico momento nel quale riconosciamo una reale ricercatezza e profondità musicale de’ La Rondine, è proprio “Chi il bel sogno di Doretta” che viene cantata prima dal poeta Prunier poi da Magda: il testo tratta proprio di come ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Olga Chieffi Sarà Doretta il personaggio che farà da nume tutelare al secondo appuntamento con la rassegna che proporrà in questo ottobre, nell’incantevole cornice della Chiesa di Santa Maria de’ Lama, alle ore 20, le più belle voci della scuola di canto del nostro conservatorio. La serata vedrà entrare subito in scena la reginetta del caffè Momus, Musetta, interpretata da Azzurra Terranno, tutta spigoli, vivacità e sex appeal, con il suo equivoco valzer. A Giulia Moscato è stata affidata l’aria la cui fama ha superato di gran lungala dell’intera opera che è la Rondine di Giacomo Puccini, da cui è tratto il tema di questo récital “”. L’unico momento nel quale riconosciamo una reale ricercatezza e profondità musicale de’ La Rondine, è proprio “Chi il bel sogno di Doretta” che viene cantata prima dal poeta Prunier poi da Magda: il testo tratta proprio di come ...

