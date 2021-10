Cristiano Ronaldo, devastante lutto per il campione: “Una giovane vita distrutta” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. Siamo abituati ai suoi messaggi motivazionali, o ai post relativi alle sue imprese calcistiche. Questa volta Cristiano Ronaldo ha sorpreso tutti, condividendo sui suoi profili social parole di cordoglio, che non avrebbe voluto mai pronunciare. È morta in giovane età, la moglie di uno dei suoi migliori amici il calciatore José Semedo, Soraia. Per ricordare la 34enne, CR7 ha pubblicato una foto relativo ad un momento di gioia di non troppo tempo fa, accompagnato da un messaggio da cui traspare tutta la sua tristezza. Non c'è stato nulla da fare per Soraia Semedo, moglie da 15 anni di José, che stando a quanto riportato dalla stampa inglese è deceduta al Curry Cabral Hospital di Lisbona a causa di complicazioni arrivate in seguito ad un'infezione. Una notizia terribile che ha scosso ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. Siamo abituati ai suoi messaggi motivazionali, o ai post relativi alle sue imprese calcistiche. Questa voltaha sorpreso tutti, condividendo sui suoi profili social parole di cordoglio, che non avrebbe voluto mai pronunciare. È morta inetà, la moglie di uno dei suoi migliori amici il calciatore José Semedo, Soraia. Per ricordare la 34enne, CR7 ha pubblicato una foto relativo ad un momento di gioia di non troppo tempo fa, accompagnato da un messaggio da cui traspare tutta la sua tristezza. Non c'è stato nulla da fare per Soraia Semedo, moglie da 15 anni di José, che stando a quanto riportato dalla stampa inglese è deceduta al Curry Cabral Hospital di Lisbona a causa di complicazioni arrivate in seguito ad un'infezione. Una notizia terribile che ha scosso ...

