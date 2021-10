Cosa sappiamo della serie tv tratta dalla trilogia di Fumettibrutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mondo di Josephine Yole Signorelli, alias Fumettibrutti, così unico, diverso ed attuale, ha ormai fatto scuola, lanciando la giovane autrice siciliana tra le migliori del panorama editoriale, e questo in soli pochi anni. Una scrittura diventata fin dalla prima graphic novel, Romanzo esplicito, nel 2018, esigenza, necessità di condividere senza filtri la sua esperienza umana e personale, scardinando pregiudizi e stereotipi, raccontando in maniera autobiografica il proprio processo di cambiamento e consapevolezza. Esistenza vissuta, tra amore e dolore, tra bullismo ed eccessi, tra l’intervento, le contraddizioni, il trasferimento da Catania a Bologna, e l’orizzonte di nuove relazioni e obiettivi. Ma soprattutto, narrando della libertà di scegliere chi essere veramente, e chi amare, oltre il genere, l’orientamento sessuale. Un ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mondo di Josephine Yole Signorelli, alias, così unico, diverso ed attuale, ha ormai fatto scuola, lanciando la giovane autrice siciliana tra le migliori del panorama editoriale, e questo in soli pochi anni. Una scrittura diventata finprima graphic novel, Romanzo esplicito, nel 2018, esigenza, necessità di condividere senza filtri la sua esperienza umana e personale, scardinando pregiudizi e stereotipi, raccontando in maniera autobiografica il proprio processo di cambiamento e consapevolezza. Esistenza vissuta, tra amore e dolore, tra bullismo ed eccessi, tra l’intervento, le contraddizioni, il trasferimento da Catania a Bologna, e l’orizzonte di nuove relazioni e obiettivi. Ma soprattutto, narrandolibertà di scegliere chi essere veramente, e chi amare, oltre il genere, l’orientamento sessuale. Un ...

