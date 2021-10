“A Casa Tutti Bene”: le prime immagini dal teaser dalla serie di Muccino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo show farà il suo debutto alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso “A Casa Tutti Bene” è una delle serie tv, per la regia di Gabriele Muccino (primo progetto tv) più attese. Lo show esordirà alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre. La produzione tv è un remake dell’omonimo film del 2018. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production. Oggi, intanto, sono state condivise le prime immagini del teaser della serie in uscita su Sky a Dicembre. Leggi anche: “A Casa Tutti Bene”: svelato il cast della serie di Gabriele Muccino Il family drama in otto episodi girati da Gabriele ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo show farà il suo debutto alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso “A” è una delletv, per la regia di Gabriele(primo progetto tv) più attese. Lo show esordirà alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre. La produzione tv è un remake dell’omonimo film del 2018. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production. Oggi, intanto, sono state condivise ledeldellain uscita su Sky a Dicembre. Leggi anche: “A”: svelato il cast delladi GabrieleIl family drama in otto episodi girati da Gabriele ...

