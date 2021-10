NON È L’ARENA, GILETTI: I RISULTATI MI HANNO DATO RAGIONE. FARE POLITICA? FRA DUE ANNI… (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo GILETTI brinda agli ascolti di Non è L’ARENA, il talk show di La7 tornato la settimana scorsa, e si toglie nel suo stile altri sassolini dalle scarpe. Il trasloco, voluto da lui, dalla domenica al mercoledì sera ha interessato al debutto oltre 800.000 telespettatori con il 5,10% di share in una serata molto ricca di offerte. Il giornalista sottolinea che alla fine della scorsa stagione era in un momento particolare, di grande stanchezza fisica e psicologica. La morte del papà, finire sotto scorta, portare avanti il programma in piena pandemia. “Venti mesi difficilissimi, logico che sentissi l’esigenza di trovare un momento per rigenerarmi“. L’editore di La7, Urbano Cairo, ha esaudito il desiderio di spostarsi al mercoledì sera e ha voluto GILETTI per almeno altri due anni a La7. “Anche quando andai via dalla Rai e scesi in ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimobrinda agli ascolti di Non è, il talk show di La7 tornato la settimana scorsa, e si toglie nel suo stile altri sassolini dalle scarpe. Il trasloco, voluto da lui, dalla domenica al mercoledì sera ha interessato al debutto oltre 800.000 telespettatori con il 5,10% di share in una serata molto ricca di offerte. Il giornalista sottolinea che alla fine della scorsa stagione era in un momento particolare, di grande stanchezza fisica e psicologica. La morte del papà, finire sotto scorta, portare avanti il programma in piena pandemia. “Venti mesi difficilissimi, logico che sentissi l’esigenza di trovare un momento per rigenerarmi“. L’editore di La7, Urbano Cairo, ha esaudito il desiderio di spostarsi al mercoledì sera e ha volutoper almeno altri due anni a La7. “Anche quando andai via dalla Rai e scesi in ...

