Nel centenario della nascita ritratto di Federico Zeri | che ha donato alla Carrara le sue sculture

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un ricordo di, grande studioso che hale sueall’Accademia. Nel 2021 ricorre ilsua. “Sono nato a Roma, in via XXIV Maggio, il 12 agosto 1921, a pochi passi dal Quirinale e dalle statue dei Dioscuri”; sono queste le parole con cui si aprono le memorie di(Confesso che ho sbagliato. Ricordi autobiografici; 1995), storico dell’arte di cui ricorre quest’anno il. Personaggio eccentrico, caustico, istrionico, anticonformista,era figlio di un importante medico capitolino, ma si fregiava ? secondo la sua proverbiale verve beffardo-romanesca ? di origini ...

Advertising

BiancoCritico : RT @GiCivi: Zanzotto, un secolo. Da Pieve di Soligo al mondo. Convegno internazionale nel centenario della nascita Pieve di Soligo, 8-10 O… - lucianodf : Pasolini, il corpo e il sacro. Mercoledì 6 ott inizio il corso (Storia della filosofia moderna I.I). Merc aula V 17… - GiCivi : Zanzotto, un secolo. Da Pieve di Soligo al mondo. Convegno internazionale nel centenario della nascita Pieve di So… - 76Verastegui : RT @ElsaCoelho17: Placido Domingo ringrazia il Conservatorio per il Premio San Pietro Majella: 'Un onore nel centenario di Caruso' - tanti… - BacciDoris : RT @ElsaCoelho17: Placido Domingo ringrazia il Conservatorio per il Premio San Pietro Majella: 'Un onore nel centenario di Caruso' - tanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel centenario

BergamoNews

Reduce dal Martha Argerich Festival di Amburgo, dalle celebrazioni deldell'Histoire a ... Questorispetto tanto della filologia, quanto delle attuali normative sanitarie (tenendo conto ...Nell'ottavodell'arrivo di Federico II a Foggia, la mostra - con testo critico a cura di ... unica fortezza sveva erettaNord. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ...Il 6 febbraio 1921 nasceva a Cremona la Canottieri “L. Bissolati”. La storia della Canoa in Bissolati parte dal lontano 1955 costruendo, nel tempo, un palmares che la colloca, in assoluto, fra le Asso ...I 12 fotografi più importanti del nostro Paese raccontano con i loro scatti il Santo di Assisi. L’evento di apertura, in occasione del centenario della rivista San ...