Le Iene in Brasile dopo le molestie subite da Dayane Mello a La Fazenda | ecco com’è andata

Ha riaperto stasera i battenti la nuova edizione de Le Iene, lo show televisivo in onda in prima serata su Italia Uno, condotto da Nicola Savino e affiancato per questa occasione dalla cantante Elodie. In particolare, la redazione ha scelto di occuparsi nella puntata di esordio di un fatto che ha avuto una risonanza mediatica di tipo internazionale, quello di cui è stata protagonista nelle ultime settimane l'ex gieffina Dayane Mello. La modella brasiliana infatti, è attualmente impegnata nel reality show La Fazenda, l'equivalente della nostra Fattoria. All'interno del programma il comportamento di un concorrente, Nego Do Borel, ha indignato i fan italiani e brasiliani della giovane modella, fino a chiederne a gran voce la squalifica. Il rapper infatti è stato accusato di molestie sessuali nei confronti ...

