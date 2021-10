Fisco: Draghi, “Le rendite catastali restano invariate” (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – “C’è la riformulazione del catasto, quanto previsto nella legge delega e’ che il Governo si impegna ad accatastare quello che oggi non lo e’. Nessuno paghera’ di piu’ o di meno perche’ le rendite restano invariate, e’ una operazione di trasparenza”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi (foto), in conferenza stampa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – “C’è la riformulazione del catasto, quanto previsto nella legge delega e’ che il Governo si impegna ad accatastare quello che oggi non lo e’. Nessuno paghera’ di piu’ o di meno perche’ le, e’ una operazione di trasparenza”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario(foto), in conferenza stampa. L'articolo L'Opinionista.

