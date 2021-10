Facebook si scusa per il down che ha bloccato la VR di Oculus e altri giochi

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il boss di, Mark Zuckerberg, si èto per il lungo periodo di inattività della scorsa notte che ha colpito il social network e tutti i suoi servizi connessi. Ie le app dinon sono stati disponibili per l'accesso, mentre sono stati colpiti anche iche utilizzanocome metodo di accesso (come Pokémon Go). Leggi altro...

...persone hanno problemi per accedere alle nostre applicazioni e prodotti " ha scrittosu Twitter - . Stiamo lavorando affinché tutto torni alla normalità il prima possibile, e chiediamo...LOS ANGELES - Mark Zuckerberg (foto), fondatore di, tramite la propria pagina si è scusato per i disservizi che ieri hanno causato il down di, nonché dei servizi di messaggistica WhatsApp e Messenger, e del social network Instagram. È stato il down più lungo della storia, essendo durato circa 7 ore. Queste le parole di Zuckeberg: '...“Ci scusiamo per l’interruzione di oggi: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete”. Sono le parole del fondatore e amministratore delegato di Facebo ...Il crollo delle azioni in Borsa si aggiunge all'inchiesta del Wall Street Journal che svela il report interno sui rischi dei social network per gli adolescenti ...