Emma Marrone, parole inaspettate per il compleanno di Stefano De Martino: il messaggio non passa inosservato (Di martedì 5 ottobre 2021) Domenica 3 ottobre Stefano De Martino ha compiuto 32 anni. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato sui social uno scatto in cui tiene in mano le due candeline, accompagnato dalla didascalia: “32. Grazie a tutti per l’affetto”. Tra i numerosi commenti, oltre a quello di Sandra Milo, Lorella Cuccarini e Mara Venier, anche uno da una persona molto speciale: Emma Marrone. I due hanno avuto una relazione nel 2009, cioè quando sedevano tra i banchi del talent di Canale 5. Dopo le note vicende legate al presunto tradimento con Belén Rodriguez (dal cui amore in seguito è nato Santiago, 8 anni), ormai tra Emma e Stefano sembra esserci il sereno. Lo testimonia il commento lasciato dalla cantante salentina sotto alla foto del festeggiato: “Auguri Ste!!!”, ha scritto lei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Domenica 3 ottobreDeha compiuto 32 anni. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato sui social uno scatto in cui tiene in mano le due candeline, accompagnato dalla didascalia: “32. Grazie a tutti per l’affetto”. Tra i numerosi commenti, oltre a quello di Sandra Milo, Lorella Cuccarini e Mara Venier, anche uno da una persona molto speciale:. I due hanno avuto una relazione nel 2009, cioè quando sedevano tra i banchi del talent di Canale 5. Dopo le note vicende legate al presunto tradimento con Belén Rodriguez (dal cui amore in seguito è nato Santiago, 8 anni), ormai trasembra esserci il sereno. Lo testimonia il commento lasciato dalla cantante salentina sotto alla foto del festeggiato: “Auguri Ste!!!”, ha scritto lei ...

