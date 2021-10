Trasporta un escavatore rubato da portare in Romania | camionista 38enne in manette a Peschiera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trasporta escavatore

Il Cittadino

Gli operai erano rimasti bloccati dopo che un incidente domenica pomeriggio ha danneggiato l'ascensore cheil personale dentro e fuori dalla miniera. Secondo Vale, unche veniva ...Il tubo cheil metano era stato perforato da undi un'azienda che in via Nazionale stava effettuando la posa di cavi elettrici. La strada resterà chiusa almeno fino a domani, ha ...Aveva con sé documenti falsi per trasportare in Romania un escavatore rubato in un cantiere a Dresano. In manette, nella notte tra giovedì e ieri, è finito un camionista romeno di 38 anni, mentre sono ...Gli operai erano rimasti bloccati dopo che un incidente domenica pomeriggio ha danneggiato l'ascensore che trasporta il personale dentro e fuori dalla miniera. Secondo Vale, un escavatore che veniva t ...