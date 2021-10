Tinexta prosegue lo share buy-back

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2020, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020,ha comunicato di aver provveduto all’acquisto, tra il 27 settembre e il 1 ottobre 2021 inclusi, di complessive 25.000 azioni proprie al prezzo unitario medio di 36,15167 euro, per un controvalore complessivo di 903.791,85 euro. Gli acquisti, per un ammontare di massimi 1.700.000 azioni, hanno la finalità principale di dare esecuzione al “Piano di Stock Option 2020-2022” approvato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti riunitasi il 28 aprile 2020, nonché di altri piani di incentivazione azionaria, fermo restando che il Consiglio si riserva in ogni caso la facoltà di destinare le azioni oggetto del Buyalle ulteriori ...