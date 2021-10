Oroscopo della settimana dal 4 al 10 ottobre | Leone triste e Acquario empatico

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’dal 4 al 10sarà ricco di sorprese. Gli astri incideranno profondamente nella vita amorosa, lavorativa e sociale di ciascuno di noi e guideranno le nostre azioni. Ci sarà chi avrà tanta voglia di fare e metterà a frutto tutte le sue capacità e chi preferirà dedicarsi agli affetti più cari. Stando alla configurazione planetaria, il Cancro e la Vergine saranno ricchi di idee, mentre il Sagittario avrà bisogno di qualche stimolo in più. Iltemerà di non raggiungere i risultati desiderati e lo Scorpione sarà pronto all’inizio di una nuova avventura. I Pesci faranno fatica ad allontanare le loro incertezze, al contrario del Capricorno che potrà godere di una grande autostima. Si consiglia anche di consultare il ...

settimana dal 4 al 10 ottobre, Simon & the stars: previsioni oggi a Citofonare Rai2 E' partito oggi, domenica 3 ottobre, il nuovo programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, ...L'di Paolo Fox del 4 ottobre 2021 sottolinea che la nuova settimana parte in maniera confusa ... consultate le personali previsioni astrologiche del famoso astrologoRai dedicate a tutti ...Oroscopo di Branko le previsioni per oggi lunedì 4 ottobre 2021: come si prospettano le cose per lo zodiaco? Gli astri sono favorevoli? E chi ...La Luna Nuova in Bilancia illumina positivamente le speranze ed i sogni dei dodici rendendoli ponderati e fattibili, inizia un periodo di desideri realizzabili! Ariete Finalmente una bella settimana p ...