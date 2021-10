Ciclismo, Coppa Bernocchi: il belga Evenepoel trionfa in solitaria (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il belga della Deceuninck-Quick-Step, Remco Evenepoel ha vinto la 102esima edizione della Coppa Bernocchi-45^ GP Banco BPM. Confermando il suo ottimo stato di forma, evidenziato già prima al Mondiale e poi al Giro dell’Emilia, Evenepoel trionfa in solitaria sul traguardo di Legnano. Decisiva la sua pedalata e il suo scatto ai -30 dall’arrivo, con tutti gli altri battistrada che non riescono a tenerne il passo del belga. Dietro di lui, l’italiano Alessandro Covi, terzo Fausto Masnada. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ildella Deceuninck-Quick-Step, Remcoha vinto la 102esima edizione della-45^ GP Banco BPM. Confermando il suo ottimo stato di forma, evidenziato già prima al Mondiale e poi al Giro dell’Emilia,insul traguardo di Legnano. Decisiva la sua pedalata e il suo scatto ai -30 dall’arrivo, con tutti gli altri battistrada che non riescono a tenerne il passo del. Dietro di lui, l’italiano Alessandro Covi, terzo Fausto Masnada. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, #CoppaBernocchi: il belga #Evenepoel trionfa in solitaria - PerottiDiego85 : RT @Gazzetta_it: Coppa Bernocchi, trionfo in solitaria di Evenepoel sotto la pioggia - La_Prealpina : Bernocchi a Evenepoel, Covi splendido secondo - qn_giorno : Ciclismo, Evenepoel vince la Coppa Bernocchi - cyclingoo : ?? Coppa Bernocchi 2021, sotto la pioggia domina Remco Evenepoel! / By @spaziociclismo -