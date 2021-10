Stefano De Martino | il gesto inaspettato di Emma e il silenzio di Belen

(Di domenica 3 ottobre 2021)Decompie 32 anni edMarrone lo sorprende con un. L’ex marito diRodriguez ha festeggiato il suo compleanno con un post su Instagram, pubblicando uno scatto in cui mostra le candeline della torta. “Grazie a tutti per l’affetto”, ha scritto l’ex ballerino di Amici, oggi conduttore di successo, fra i volti più amati della tv. In tanti hanno commentato il post, da Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi, a Lorella Cuccarini, sino a Mara Venier. Fra i tanti commenti anche quello diMarrone che ha attirato da subito l’attenzione. “Auguri Ste”, ha scritto la cantante, che ha ricevuto anche la risposta dell’ex che ha ringraziato, felice. Era il 2009 quandosi ...

Decompie 32 anni e, tra i tanti auguri ricevuti, uno in particolare salta all'occhio. 'Auguri Ste' scrive la sua ex, la cantante Emma Marrone , sotto la foto profilo pubblicata su ...