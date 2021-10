"Si fa sempre i ca*** degli altri". Sabrina Ferilli in lacrime, crollo e raptus: attacco alla De Filippi | Video (Di domenica 3 ottobre 2021) Attimi di grande commozione per Sabrina Ferilli, il tutto a Tu si que vales, la trasmissione del sabato sera di Canale 5 nella puntata del 2 ottobre. Il punto è che l'attrice si scioglie per il numero dei Solasta. In studio, gli acrobati hanno dato prova del loro talento con acrobazie e numeri di contorsionismo sempre più difficili. "Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia - raccontano i ginnasti - abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo", hanno spiegato i Solasta riferendosi al loro numero. E queste parole, oltre a quanto messo in pratica dai Solasta, commuovono la Ferilli, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Tanto che anche Maria De Filippi se ne accorge e lo fa notare a tutti, studio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Attimi di grande commozione per, il tutto a Tu si que vales, la trasmissione del sabato sera di Canale 5 nella puntata del 2 ottobre. Il punto è che l'attrice si scioglie per il numero dei Solasta. In studio, gli acrobati hanno dato prova del loro talento con acrobazie e numeri di contorsionismopiù difficili. "Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia - raccontano i ginnasti - abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo", hanno spiegato i Solasta riferendosi al loro numero. E queste parole, oltre a quanto messo in pratica dai Solasta, commuovono la, la quale non riesce a trattenere le. Tanto che anche Maria Dese ne accorge e lo fa notare a tutti, studio e ...

